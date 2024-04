Zwischen Clowns, Trapezkünstlern und Jongleuren Warum Zirkusprojekte an Bonner Schulen so beliebt sind

Die meisten Kinder sind begeistert von dem Zirkusprojekt. Im Klassenraum der 1b bereiten sich die Clowns mit Hermanns auf die zwei anstehenden Vorstellungen vor. Sie üben einen Sketch ein. Die Energie des Zirkus hat die Grundschüler angesteckt. Manche Kinder können sich sogar vorstellen, in einer Zirkusgemeinschaft zu leben. Es sei „cool, was die alles so machen, ich will das auch machen“, sagt Selma. „Die Aufmerksamkeit und dass alle zu schauen“, fügt Anissa hinzu.