Haus der Natur an der Waldau Was Besucher bei der neuen Ausstellung „Mensch Biene!“ erwartet

Wie wäre eine Welt ohne Bienen? Ein Stand gibt Antworten und wird bis zur Eröffnungsfeier am Samstag noch fertig aufgebaut. Besucher erfahren dort, welche Lebensmittel es noch gäbe, wenn keine Bienen existierten. Das Obst- und Gemüseregal etwa wäre ganz schön leer. In der Provinz Sichuan in China sei es Alltag, dass Blüten von Menschen per Hand bestäubt werden müssen, verrät eine Infobox. Den Job übernehmen bei uns bisher noch die Bienen. „Doch Pestizide machen ihnen zu schaffen“, erklärt Heike Hückesfeld, Leiterin des Hauses der Natur. In einem Spiel können Freiwillige testen, wie schnell sie es schaffen würden, einen Baum zu bestäuben. Die GA-Redaktion hat es getestet: 46 Sekunden sind zu schlagen.