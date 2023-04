Bundesministerien in Duisdorf Was der Ausbau am Bonner Behördencampus für den Verkehr bedeutet

Bonn · Der Behördenstandort an der Rochusstraße in Bonn soll zukunftsfähig gestaltet werden. Geplant ist eine Verdoppelung der Bürofläche. Das wird in den kommenden Jahrzehten Folgen haben. Auch der Verkehr steht bei den Überlegungen im Fokus.

14.04.2023, 07:00 Uhr

Der Plan für den Ministerienstandort Campus Duisdorf ist, die Bürofläche zu verdoppeln. Das entspricht bis zu 1400 weiteren Arbeitsplätzen. Foto: skt Umbaukultur mit RMPSL

Von Anton Dieckhoff und Jutta Specht

Die Konsequenzen dieser Entscheidung werden erst in den kommenden ein bis zwei Jahrzehnten sichtbar: Der Behördencampus Duisdorf an der Rochusstraße wird sich erheblich verändern. Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) ist von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) unter Aufsicht des Bundesbauministeriums beauftragt, die Bürofläche annähernd zu verdoppeln, von heute 88.800 Quadratmeter auf rund 167.000 Quadratmeter. Das Bonner Planungsbüro skt Umbaukultur hat 2020 einen Wettbewerb für die Umgestaltung der zwölf Hektar großen Bundesliegenschaft an der Ecke Rochusstraße/Provinzialstraße gewonnen.