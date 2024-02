Bäume statt Parkplätze in Bonn „Was die Stadt hier macht, wirkt wie Schikane“

Auf die Palme bringt Anwohner in Duisdorf, dass für neue Straßenbäume Parkplätze wegfallen. Es hagelt Kritik. Mitte vergangenen Jahres hat der Stadtrat einstimmig ein Stadtbaumkonzept verabschiedet. Laut externem Gutachten kann der Bestand an Straßenbäumen in Bonn um rund 800 Standorte erweitert werden. Ziel ist, das Stadtklima vor allem wegen drohender Hitzeperioden zu verbessern.