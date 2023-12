OP-Instrumente recyceln statt wegwerfen Was die Uniklinik Bonn für Nachhaltigkeit tut

Das etwa 700 Euro teure Videolaryngoskop, das mit integrierter Kamera in die Luftröhre eingeführt wird, um Kehlkopf und Stimmbänder zu untersuchen, landete nach einmaligem Gebrauch früher im Müll. Heute läuft das am Uniklinikum Bonn (UKB) anders. Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Ressourcenschonung sind zu zentralen Aufgaben geworden. Seit vor vier Jahren dort die ukbgreen-Nachhaltigkeits AG gegründet wurde, um Arbeitsabläufe zunehmend nach dem 5-R-Prinzip der Nachhaltigkeit (siehe „Hintergrund“) zu gestalten, konnte die Einrichtung nach eigenen Angaben ihre CO 2 -Bilanz verbessern.