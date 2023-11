Ehrenamt im Schwimmverein Was ein 18-jähriger Abiturient von der Politik erwartet

Für sein Engagement wurde Reul in diesem Jahr mit dem Hannelore Kendziora Ehrenpreis ausgezeichnet, den junge Menschen erhalten, die sich in einem Sportverein in außergewöhnlicher Weise ehrenamtlich engagieren. Für Reul ist der Preis nicht nur eine besondere Auszeichnung, sondern vor allem ein Appell an die Gesellschaft, die unsichtbaren Strömungen des Ehrenamts zu erkennen und zu schätzen. „Ich freue mich sehr über die Ehrung, allerdings muss gesellschaftlich viel klarer werden, wie viele Prozesse eben nicht selbstverständlich sind“, so der Abiturient.