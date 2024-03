Evangelische Gemeinde in Bonn Was es mit dem Klimafasten auf sich hat

Nichts Süßes, keinen Alkohol und die Zigaretten bleiben erst einmal aus: Die Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern sind seit Jahrhunderten von Verzicht und Askese geprägt. War früher meist geregelt, was in der Passionszeit auf den Tisch kam, so hat sich das Fasten mittlerweile auf alle Lebensbereiche ausgedehnt. Kein Schnitzel, „Digital Detox“, keine Gummibärchen und das Auto bleibt vorerst in der Garage. Jeder fastet nach seinem Geschmack.