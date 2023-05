„Wat fott es, es fott“ Was hinter dem Sparkästchenverein in Dransdorf steckt

Noch heute nennen sich solche Sparclubs „Immer rin“, „Sparfüchse“, „Millionäre“ oder „Frauenlob“. In Dransdorf ist der Name eher konservativ ausgefallen: „Sparverein Lambertus-Stube“. Auch wenn es kein amtlich eingetragener Verein ist, haben die zurzeit 64 Mitglieder einen Vorsitzenden und sechs Kassierer. Es geht um viel Geld: Bei der Auszahlung am Jahresende können schon mal hohe fünfstellige Summen anstehen. Bis vor der Pandemie zählte der Sparverein noch 98 Mitglieder. So viele, wie der Sparschrank Schlitze zählt. Dahinter sammelt sich in einem Kästchen das wöchentlich einzuwerfende Geld. Der Pflichteinsatz setzt sich aus einem Sparanteil von mindestens fünf Euro zusammen sowie jeweils einem Euro für ein Gewinnspiel und die Gemeinschaft.