Einsatz von Polizei und Zoll Was hinter der Razzia in einem Bonner Restaurant steckt

Für Aufsehen sorgte am Montagabend ein gemeinsamer Einsatz von Polizei und Zoll auf der Rochusstraße. Mit mehreren Fahrzeugen rückten die Beamten in Duisdorf an. In den sozialen Medien kursierte schnell ein Foto des Einsatzes und die Nutzer spekulierten über den Hintergrund der groß angelegten Aktion.