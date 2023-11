Jugendbildungsmesse auf dem Hardtberg Was junge Menschen vor einem Auslandsaufenthalt wissen müssen

Vor allem junge Schüler, die den Wunsch haben, für ein Jahr an eine ausländische Schule zu gehen, nehmen die Beratung in Anspruch. Anders als beim selbst organisierten Work and Travel sei dafür eine Organisation notwendig, sagt Weltweiser-Projektkoordinatorin Viviane Richarz. Doch wer von einem Auslandjahr träumt, muss einiges vorweisen: die Kosten für Flug, Unterkunft und Verpflegung in einer Gastfamilie etwa. Schul- und Visakosten variieren für die beliebtesten Länder USA und Neuseeland zwischen 9000 und 20.000 Euro. Dazu empfiehlt Richarz ein Taschengeld von 500 Euro im Monat. Und neben dem finanziellen Aspekt sei die eigene Motivation für den Aufenthalt ausschlaggebend. Faktoren wie Heimweh und fehlende Bezugspersonen seien nicht zu unterschätzen. Bereits bestehende psychische Probleme könnten durch die neue ungewohnte Umgebung verschlimmert werden, so Richarz.