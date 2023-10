Routinen und Strukturen verschwinden Was tun, wenn nach dem Ruhestand die Einsamkeit kommt?

Mit Gert Chlupaty, der ein ZWAR-Netzwerk in Siegburg betreut, begrüßt er die Neugründung der Senioren-Gruppe in Dransdorf. Die Idee, ältere Menschen einzubinden, ihnen die Möglichkeit zur Teilhabe zu geben und ihre Stimme zu hören, treibt die beiden an. Und auch die Teilnehmer schienen interessiert am neuen Angebot. Zum Auftakt-Treffen fanden sich mehr als 60 Ruheständler und solche, die kurz davor sind, in der Mehrzweckhalle zusammen.