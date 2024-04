Paul Bartsch tritt in Endenich auf Was uns die Stadtmusikanten heute noch zu sagen haben

Wenn der Liedermacher Paul Bartsch am 1. Mai mit seiner Band in der Harmonie auftritt, wird sich vermutlich bereits mit den ersten Takten die Anspannung von Doris Pastoors gelegt haben. Seit gut fünf Jahren gehört sie der „Gundermanns Seilschaft“ an, einem Verein, der sich im sächsischen Hoyerswerda nach dem Tod des Liedermachers Gerhard Gundermann gründete und jetzt als Veranstalter des Konzerts mit Gundermanns Generationsgefährten Bartsch auftritt. „Schon bald dürfte unser Kartenvorverkauf kostendeckend sein“, so Pastoors erleichtert, die bis zuletzt noch die Sorge hatte, dass der außerhalb der ehemaligen DDR weitgehend unbekannte Bartsch genügend Fans in der Endenicher Harmonie versammeln würde.