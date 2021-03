Buslinien fahren regulär : Verkehr in Endenich fließt nach Rohrbruch wieder normal

Endenich In Bonn-Endenich war am Montag ein Wasserrohr gebrochen, die Fahrbahn sackte ab. Der Verkehr musste vorübergehend umgeleitet werden, seit Dienstagmittag fließt er allerdings wieder regulär.

An der Einmündung Auf dem Hügel und Am Probsthof war am Montag ein Wasserrohr gebrochen. Die Straße sackte ab und musste für den Verkehr vorübergehend gesperrt werden. „Eine Stunde wird das Wasser gelaufen sein, bevor unsere Techniker es abgestellt haben“, sagt Stefan Möckesch, Technischer Leiter bei den Stadtwerken Bonn (SWB). Die ausgetretene Menge sei mit 100.000 Litern jedoch relativ klein gewesen. Sie entspricht in etwa dem Inhalt von 670 Badewannen.