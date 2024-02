Neue Bäume in Duisdorf Amtsleiter bekommt wegen wegfallender Parkplätze Wut der Anwohner zu spüren

Es ist schon dunkel auf dem Spielplatz, als eine Frau das Mikro nimmt und den Grund für den ganzen Ärger mit einem Satz ziemlich gut zusammenfasst. Die Stadt streiche etwas, ohne eine Alternative zu schaffen. Was sie meint, sind die Parkplätze, die in der Duisdorfer Siedlung wegfallen, weil die Stadt dort Bäume pflanzt. „Das Parkplatzkonzept muss mit dem Baumkonzept Hand in Hand gehen“, sagt die Frau ganz ruhig – eher eine Ausnahme an diesem Tag.