Verzögerung bei Bonnorange Ippendorfer wartet über Wochen auf Abholung seines Weihnachtsbaums

Am Ende hatte Jürgen Zerwas noch viel länger etwas von seinem Weihnachtsbaum, als er gedacht hatte. Noch am Freitagmorgen lag der Baum vor seiner Haustür in Ippendorf. Vor mehr als zwei Wochen, am Mittwoch, 17. Januar, habe er ihn rausgebracht, damit Bonnorange ihn abholt, sagt Zerwas.