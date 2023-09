Auf ein Selfie mit der Weinkönigin Das erwartet Besucher beim Weinfest in Duisdorf

Drei Winzer schenken beim Weinfest aus: Gregor Zimmermann vom Weingut Königswingert an der Nahe, Otto Minn vom Weingut Klostermühle an der Saar und Dieter Schafhausen von Saar. Allein 1800 Liter Wein sind für den Umzug angeliefert. Den Umzug am kommenden Sonntag ab 14 Uhr könne man sich durchaus wie an Rosenmontag in Bonn vorstellen, nur ohne Kostüm und Kamelle. Es gibt sogar eine Kommentatorenstelle. Mehr als 40 Gruppen begleiten die Weinkönigin über die Rochusstraße. Das Publikum steht in Fünfer-Reihen. Aufstellung ist um 14 Uhr auf der Julius-Leber-Straße.