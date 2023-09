Weinfest in Duisdorf Neue Weinkönigin genießt Bad in der Menge beim Weinfestumzug

Gegenüber Karnevalstollitäten hat die Duisdorfer Weinkönigin einen Vorteil: Zwischen ihrer Amtseinführung und ihrem Festumzug liegt nur ein Tag. So konnte Lisa Neuschwandner den Schwung aus ihrer Krönung am Freitagabend über den Samstag mit Shoppingtour und Abendparty mit in den Sonntag nehmen, an dem sie das Bad in der Menge genoss. Dem Wetter sei Dank, möchte man sagen, aber der Vorsitzende des Ortsfestausschusses (OFA), Bernd Schmidt, würde kontern: In Duisdorf scheint beim Weinfest immer die Sonne.