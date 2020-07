FC Rot-Weiß Lessenich : Weiter Hickhack um Vereinsheim in Lessenich

Vereinsheim Brüser Berg

Seit neun Jahren gammelt das Vereinshaus Brüser Berg als Ruine vor sich hin. Wegen Insolvenz konnte der 1. FC Brüser Berg das Bauprojekt nicht beenden. Das Grundstück hatte die Stadt dem Verein in Erbpacht überlassen. Aber jetzt waren erst einmal die Gläubiger, die Geld sehen wollten, am Zug.

Für die Stadt war daher das Grundstück blockiert. Anfang des Jahres konnte sie schließlich ein Entgegenkommen der Gläubiger – den sogenannten Heimfall – aushandeln. Die Stadt hat somit wieder Verfügungssgewalt über das Grundstück.

Aktueller Sachstand ist, dass die Verwaltung kurzfristig das Städtische Gebäudemanagement mit dem Abriss oder Teilabriss der Bauruine am Schießstandweg beauftragen soll. Welche Schritte konkret unternommen werden, ist noch in der Klärung. Wie Bäderamtschef Stefan Günther in der Bezirksvertretung im März mitteilte, wurde eine statische Prüfung in Auftrag gegeben, ob Teile des Gebäudes erhalten werden können.