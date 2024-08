Lessenicher Kirmes startet am Freitag Wenn die Roncallistraße zur Partymeile wird

Weil die Kirmes eben eine so tragende Rolle in Lessenich innehat, ist es dem Ortsausschuss auch so wichtig, sie weiterhin zu erhalten. Vor einigen Jahren schien ihre Beliebtheit abzunehmen. Aber Euskirchen wusste, wie man das wieder ändern kann: Ab 2018 übertrug der Ortsausschuss Lutz Persch und seinem Unternehmen LuPe Events den Auftrag, die Kirmes auszurichten. Gemeinsam brachten sie neuen Schwung in die Traditionsveranstaltung, was sich auch an den Besucherzahlen zeigte: Laut Persch werde die Kirmes nachdem die Corona-Pandemie vorbei ist seit zwei Jahren hervorragend angenommen und erhalte äußerst positives Feedback von Besuchern aus dem Ort und von außerhalb.