Darauf sollten Eltern achten : Wenn kleine Kinder ihre Sexualität erkunden

Duisdorf Kinder erkunden nicht nur ihre Umwelt, sondern auch den eigenen Körper. Das ist ganz natürlich. Der Mensch kommt als sexuelles Wesen zur Welt. Bereits im zweiten Lebensjahr entwickelt Jungen und Mädchen ein Bewusstsein für das eigene Geschlecht.

Doktorspiele und intime Fragen: Die Entwicklung der kindlichen Sexualität kann Eltern verunsichern. Deshalb bietet das Joki Familienhaus in Duisdorf zu diesem Thema regelmäßig Infoabende an. Diplompsychologin Maria Heisig von der Evangelischen Beratungsstelle ist Expertin auf dem Gebiet und beantwortet Müttern und Vätern ihre Fragen.

Als erstes sollte man verstehen, dass die Sexualität beim Menschen nicht erst in der Pubertät eintritt, sondern von Geburt an vorhanden ist, erklärt Maria Heisig. Das bedeutet: „Der Mensch kommt als sexuelles Wesen auf die Welt.“ Die kindliche Sexualität unterscheidet sich aber maßgeblich von erwachsener Sexualität, führt die Psychologische Psychotherapeutin aus. Der Säugling sei ein „sinnliches Wesen“ und erfahre seine Umgebung über Körperkontakt, Wärme und Geborgenheit. Diese Empfindungen sind die Grundlage für seine gesunde, soziale und emotionale Entwicklung.

Säugling unterscheidet nicht zwischen Sinnlichkeit und Sexualität

Alle körperlichen Empfindungen sind im ersten Lebensjahr stimulierend. „Dem Kind ist es egal, ob es an einem Zeh nuckelt, an der Brust gestillt wird oder sich an die Geschlechtsteile fasst – es kann zwischen Sinnlichkeit und Sexualität nicht unterscheiden“, betont Heisig. Entscheidend sei deshalb, wie Eltern die Berührungen des Kindes - auch am eigenen Genital - kommentierten. „Das Baby nimmt über Blicke der Eltern oder deren Verhalten Unterstützung oder Ablehnung eigener Impulse wahr. So kann es also auch zu Beschämung von erforschendem Verhalten kommen.“