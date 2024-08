Viel Arbeitsausfall durch Regen Wie Bonner Dachdecker unter dem wechselhaften Sommer leiden

Einmal mehr werden die Mitarbeiter von Dachdeckermeister Christopher Momper ausgebremst. Statt das Haus in der Bonner Nordstadt weiter mit Dachziegeln zu bestücken, dürfen sie es wieder mit der blauen Plane abdecken – Regen kündigt sich an, und durch die noch offenen Stellen sollte nicht zu viel Wasser dringen. Damit muss man in dem Handwerk zwar immer leben, aber in diesem Jahr kam die Abdeckplane schon viel zu oft zum Einsatz.