Bewegung in der Natur Wie der Eifelverein in Bonn vom Wandertrend profitiert

Die Tourismusbranche hat auf diesen Trend längst reagiert. Wer jedoch weder Himalaya noch Mallorca oder die Toskana in Wanderschuhen entdecken will, für den bietet der Eifelverein eine Vielzahl verschiedenster Aktivitäten an. In diesem Jahr feiert die Bonner Ortsgruppe ihr 135-jähriges Bestehen. Heute zählt die Ortsgruppe des Vereins rund 600 Mitglieder. „Viele Ältere halten dem Verein die Treue, weil sie so schöne Erinnerungen bewahren“, erklärt der Vorsitzende Lutz Rößler aus Duisdorf. Gleichwohl würden jedoch auch immer wieder Jüngere mit auf Tour gehen.