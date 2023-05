Trini-Kita in Endenich Wie die Kinder in einer Bonner Kita mitbestimmen

Wenn am 14. Mai in der Kita an der Trinitatiskirche die Eisdiele öffnet, dann gibt es in dem Kindergarten nicht mehr nur Sandeis in allen Variationen. Die Kinder haben mitentschieden, dass dort dann auch richtiges Eis verteilt wird. Sie durften auch bei der Anschaffung mit entscheiden. Denn eine der Vorlese-Omas der evangelischen Einrichtung hatte sich zum 90. Geburtstag Geld für die Kita gewünscht, von der nun der Eiswagen gekauft wurde. Partizipation war und ist immer ein wichtiger Aspekt in dieser Kita in der Brahmsstraße 14, die an jenem 14. Mai ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem großen Fest feiert.