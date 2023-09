Projekttage gegen Rassismus und für Toleranz in Duisdorf Wie die Mitschülerin zum Mitschüler wurde

An den Projekttagen engagierten sich einige Schüler für mehr Akzeptanz gegenüber der Queer-Community, indem sie Plakate gestalteten. „Jeder akzeptiert jeden, und Toleranz sollte selbstverständlich sein – ohne Mobbing und ohne Diskriminierung", ist Kris Schneider überzeugt. Die 14-Jährige wünschte sich eine friedliche Koexistenz. Mitschülerin Charlotte Suhr fand spannend, während des Projekts Neues über die verschiedenen Sexualitäten gelernt zu haben. „Es gab viel, bei dem ich dachte: Das gibt es? So etwas wie Asexualität zum Beispiel, was bedeutet, dass man jemanden lieben kann, aber auf Sex verzichtet“, so die 14-Jährige.