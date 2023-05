Gute und schlechte Beispiele Wie die Stadt Bonn ihre Spielplätze gestaltet

Sandra Paul erinnert sich noch genau an den tollsten Spielplatz ihrer Kindheit: „Das war einer in meiner Heimat. Er lag im Wald und war als erster in der Umgebung mit einer Seilbahn ausgestattet“, sagt die Mitarbeiterin der Stadt Bonn. Sie leitet im Amt für Umwelt und Stadtgrün die Abteilung „Planen und Bauen II“, die sich unter anderem um die Gestaltung der Spielplätze in Bonn kümmert. Worauf kommt es dabei an? Was wünschen sich Kinder auf den Spielflächen? Und wo gibt es im Stadtbezirk Hardtberg Verbesserungspotenzial?