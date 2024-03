„Regeln für alle resultieren aus Respekt, nicht aus Religion“ Wie ein alter Supermarkt in Bonn zur toleranten Moschee wurde

Noch neu in Bonn, zog Familie Talukder Mitte der 1970er zunächst nach Endenich. „Ich ging in einen katholischen Kindergarten“, berichtet der heute 53-Jährige. Sozialisiert wurde er in der damaligen Hauptstadt der Bundesrepublik, „einem nach wie vor internationalen Bonn“. Dazu hatte er eine „Nenn-Oma“, die deutsche Nachbarin. Sie nahm die Kinder unter ihre Fittiche, erklärte, wie Deutschland funktioniert. Zu ihrem Erbe gehört vermutlich, dass Juboraj Talukder Mitglied der CDU wurde, heute noch ist - in Beuel-Nord. Talukder ist gelernter Bauzeichner, seit 1990 ist er Geschäftsführer der RT-Grundstücks- und Hausverwaltungs GmbH , die auch einen Firmensitz in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, hat. Seine Frau Tamanna kam vor 25 Jahren aus Bangladesch. Sie stammt aus einer wohlhabenden, liberalen Familie. „Mir war es sogar erlaubt, zu studieren“, erzählt sie. Die beiden haben fünf „wunderbare“ Töchter, die mittlerweile erwachsen und über den Globus verteilt sind.