Gebetshaus in Duisdorf Wie ein alter Supermarkt zur Moschee wurde

Duisdorf · Die Moschee an der Köslinstraße in Duisdorf war früher ein Edeka. Juboraj Talukder hat die Immobilie gekauft und in ein Gebetshaus umgewandelt. Wie aus dem Supermarkt eine Moschee wurde, ist eng mit der Familiengeschichte des Eigentümers verknüpft.

10.03.2024 , 17:18 Uhr

In der Duisdorfer Moschee bleibt die Politik draußen, sagen Abdul Hai (von links), Nurul Islam und Juboray Talukder. Foto: Benjamin Westhoff

Von Jutta Specht