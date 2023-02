Veranstaltungen in Hardtberg : Wie ein Bonner Kulturzentrum wieder Leben ins Haus holt

Hardtberger Frühling

Die Veranstaltungsreihe im Kulturzentrum, Rochusstraße 276, startet mit dem 12. Närrischen Äsel am Samstag, 18. Februar. Karten gibt es in Anja´s Teestübchen, Rochusstraße 216. Am Sonntag 5. März, unternimmt das Salon-Ensemble Beda ab 11 Uhr eine musikalische Reise mit dem Zuhörern. Am Freitag, 17. März, ist ab 17 Uhr Vernissage der Ausstellung „DruckARTisten“. Der Chor Right Here unterhält die Gäste am Sonntag, 26. März, ab 11 Uhr. Die vollständige Veranstaltungsübersicht gibt es auf www.hardtbergkultur.de. spj