Zehn Jahre „Tischlein deck dich“ Wie ein Kinderrestaurant zur gesunden Ernährung beiträgt

Die Schülerinnen und Schüler, die am „Tischlein deck dich“ teilnehmen, sind zwischen sieben und zehn Jahre alt. Sie treffen sich einmal im Monat an einem Samstag, um gemeinsam ein Drei-Gänge-Menü zuzubereiten. „Es ist toll, dass Kinder zu diesem Anlass gerne samstags in die Schule kommen“, lobte Projektleiterin Jamina Huth. Beim Kinderrestaurant steht der Spaß am Kochen und Essen, aber auch das Miteinander im Vordergrund. „Dass man gemeinsam gesunde Gerichte kocht, sich Zeit nimmt, um den Tisch einzudecken, und in den Austausch kommt – das finde ich sehr schön“, erklärte Antje König, die das Projekt bereits vor 13 Jahren an der Kettlerschule in Dransdorf gemeinsam mit weiteren Ehrenamtlern ins Leben rief. „Es ist wichtig, Kindern zu zeigen, was gesunde Ernährung ist, und das geht nur, wenn man es regelmäßig macht“, so König.