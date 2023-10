Tanja Gottschalk aus Ippendorf Wie eine Bonnerin Kindern das Theaterspielen vermittelt

Der schon etwa eine Spielzeit zuvor aus Hamburg heraus abgeschlossenen Schauspielvertrag mit den Saarländern hatte verhindert, dass sich Gottschalk länger als das vorgesehene halbe Jahr im südafrikanischen Zululand aufhielt. Zwei oder drei ihrer Schlüsselerlebnisse überspringend gehörte ihr Aufenthalt in Südafrika zu den entscheidenden Momenten, die heute nicht nur ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen prägt, sondern vielleicht dadurch auch erst möglich werden ließ. Völlig spontan habe sie sich während ihrer Zeit an der Hamburger Schauspielschule nach dem Vortrag eines Südafrikaners, der von den schwierigen Lebensbedingungen in einem Zulu-Dorf berichtete, dazu entschieden, ein halbes Jahr Entwicklungshilfe an einer Schule im Zululand zu leisten. „Ich stand in Hamburg nach meiner Zeit in London vor der Entscheidung, machst du noch ein halbes Jahr Party in London oder doch lieber etwas Sinnvolles“, erinnert sich Gottschalk an den Moment, als sie den Eindruck nicht loswurde, dass der Vortrag über die Zulus nur an sie gerichtet war. Als darin der Satz fiel, dass es Menschen braucht, die Kraft und Mut haben, in die Region Ingwawuma zu gehen, war für Gottschalk die Entscheidung dafür bereits gefallen.