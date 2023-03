Betreiberin im Ruhestand Wie es mit dem „Haus der Braut“ in Endenich weitergeht

In Endenich geht der Brautmodeverkauf also weiter. Insgesamt lassen sich in Bonn jedoch nicht mehr so viele Brautmodengeschäfte finden, die ausschließlich diese Waren anbieten. In Bad Godesberg gibt es das Modeatelier Violetta, das auch Brautkleider verkauft. Marmelad‘ Glamour kann man in der Bonner Innenstadt ansteuern. Ebenso wie die Rheinboutique Bonn, in der es aktuell ebenfalls einen Inhaberwechsel gibt.