Die Entstehung des Karnevalszuges in Röttgen Wie im Märchen

Termin

Der Umzug durch die Straßen von Röttgen startet am Karnevalssonntag, 11. Februar, um 14 Uhr. Aufstellung ist in der Hedwig-Dransfeld-Straße zwischen Kreisel und Kita Am Hölder. Von dort aus geht es durch die Marie-Elisabeth-Lüders-Straße und die Frieda-Nadig-Straße und über den Kurfürstenplatz. Weitere Stationen sind Dorfstraße, Am Schloßplatz, Reichsstraße, In der Wehrhecke, An den Eichen und An den Buchen. Nachdem die Reichsstraße ein weiteres Mal überquert wurde, bewegen sich die Jecken über die Hubertusallee, die Venantiusstraße, die Blumenstraße und die Heidegartenstraße zum Herzogsfreudenweg. Am Festplatz endet der Zug.

Weitere Karnevalstermine in Röttgen gibt es nicht mehr. Das Kinderkostümfest und der lustige Karnevalskaffee finden mangels Räumlichkeiten nicht mehr statt. Früher wurden sie in der Turnhalle der Schlossbachschule ausgerichtet, die seit der Sanierung dafür nicht mehr zur Verfügung steht, und danach im Pfarrheim von Christi Auferstehung, das aber laut dem Festausschussvorsitzenden Thomas Zimmermann dafür nicht geeignet ist. Auch für eine After-Zoch-Party fehlt der Raum, und ein Zelt kann der Festausschuss Zimmermann zufolge nicht finanzieren. Man arbeite aber an neuen Ideen für kommende Sessionen, sagt er. kpo