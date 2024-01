93-Jähriger liebt den Karneval: Wie Josef Wanninger zu Bonns ältester Tollität wurde

Viele Tollitäten sind vor ihrer Proklamation furchtbar nervös. Josef Wanninger dagegen, ist die Gelassenheit in Person. In seinen 93 Lebensjahren – und am Tag vor Weiberfastnacht wird er 94 – habe er schon so viel erlebt, sagt der Bewohner des Wilhelmine-Lübke-Hauses in Duisdorf, der am Samstag zum Franziskus ernannt wurde. „Das Positive am Alter ist: Da findet man wenig, was einen noch aufregt.“