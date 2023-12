Klinik-Clown-Workshop in Bonn Wie man Humor bei Patienten rüberbringt

Wie einfach es sein kann, eine ganze Gruppe zum Lachen zu bringen, zeigt Michael Christensen gleich zu Beginn des Humor-Workshops im St. Marien-Hospital: Der Gründer und Erfinder der Klinik Clowns setzt Stephan Buderus, Chefarzt der Kinderklinik, eine rote Pappnase auf und alle Teilnehmer des Workshops fangen gleich an zu lachen. Bei Krankenhaus-Patienten ist es aber nicht immer so einfach, sie schnell in fröhliche Laune zu versetzen. Gerade kleine Patienten brauchen eine ganz besondere Aufmunterung. Dafür gibt es die Klinik-Clowns, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen im Einsatz sind.