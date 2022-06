Täter stehlen Bargeld : Wieder Einbruch in Bonner Bäckerei

Die Polizei sucht nach den Einbrechern, die in Duisdorf Bargeld aus einer Bäckerei gestohlen haben. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Duisdorf In die Filiale der Bäckerei Penkert in Bonn-Duisdorf wurde zum zweiten Mal in diesem Jahr eingebrochen. Die Täter stehlen wie schon beim ersten Mal mehrere hundert Euro Bargeld.



Zum zweiten Mal innerhalb weniger Woche wurde in die Duisdorfer Filiale der Bäckerei Penkert in der Rochusstraße eingebrochen. „Die Täter sind wieder durch die Seitentür ins Innere gekommen“, sagt Inhaber Bodo Penkert auf Anfrage des GA. Nach seinen Angaben sind die Unbekannten in der Nacht zu Donnerstag gekommen. „Die Täter müssen sich hier auskennen“, vermutet der Bäcker- und Konditormeister. Denn der Bereich der Seitentür sei verdeckt und kaum einsehbar. „Von der Rochusstraße aus hat man wahrscheinlich gar nichts mitbekommen“, so Penkert.

Die Beute diesmal: Rund 100 Euro Wechselgeld und etwa 400 Euro Tageseinnahmen. Eine ähnliche Beute machten die Diebe auch vor drei Wochen. Damals nahmen sie neben dem Wechselgeld auch noch etwa 500 Euro aus der Kasse mit.

Inhaber will jetzt Kamera anbringen

Bodo Penkert hat sich bereits mit dem Vermieter zusammengesetzt. „Nachdem wir innerhalb kurzer Zeit zweimal Einbrecher in unserem Geschäft hatten, wollen wir eine Videoanlage installieren“, sagt er. Mindestens genauso hoch wie die Beute ist der Schaden, den die Unbekannten angerichtet haben. „Die Seitentür wurde wieder mit brachialer Gewalt aufgerissen.