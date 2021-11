Das sagen Polizei und Jäger : Zahl der Wildunfälle in Bonn steigt

Ein Schild weist auf der Landstraße zwischen Lengsdorf und Ückesdorf auf die Gefahr der Wildunfälle hin. Foto: Benjamin Westhoff Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ein neuer Höchststand an Wildunfällen deutet sich für dieses Jahr an. Auch in und um Bonn herum. Zuletzt ereignete sich ein Unfall auf der L261 zwischen Lengsdorf und Ückesdorf. Dabei war ein Reh in das fahrende Auto eines 39-Jährigen gesprungen und tödlich verletzt worden.