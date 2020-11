Antje Dertinger porträtiert Frauen der Zeitgeschichte : Willy Brandt machte sie zur Autorin

Bonn Die Autorin Antje Dertinger hat zahlreiche Porträts und Biografien über Frauen der Zeitgeschichte geschrieben. Den ersten Anstoß dazu gab seinerzeit SPD-Politiker Willy Brandt.

Die norddeutschen Wurzeln sind bis heute unverkennbar, obwohl Dertinger seit mehr als fünf Jahrzehnten im Rheinland lebt. Seit 1973 in Bonn. Um ihre Tochter Brigitte auch vor der Wohnung spielen zu lassen, zog die alleinerziehende Mutter von der Wohnung an der viel befahrenen Reuterstraße nach Lessenich. Mit ihrem zweiten Mann, der vier Kinder mit in die Ehe brachte, wechselte sie in ein Reihenhaus in Lessenich, das Dertinger – inzwischen alleine lebend – verkaufte und mit ihrer jetzigen Wohnung auf dem Brüser Berg tauschte. Zwischen Büchern und Kunst sowie mit Antiquitäten und modernen Designobjekten umgeben, genießt sie nun auch dort den Blick ins Grüne. „So viel gelesen wie in der letzten Zeit habe ich in meinem Leben noch nicht“, sagt die agile Rentnerin.