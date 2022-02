Bildung im Bonner Landschaftsschutzgebiet : Wingert bekommt Infotafeln zur Pflanzen- und Tierwelt

Poppelsdorf Gegen das Wohnquartier im Wingert gab es Widerstand von Anwohnern – auch in der Politik fand das Projekt keine Mehrheit. Nun hat die Bürgerinitiative vorgeschlagen, entlang des Geländes einen Naturlehrpfad einzurichten. Die Pläne hat die Bezirksvertretung Bonn beschlossen.

Im Antrag hatte die Initiative darum gebeten, mit Info-Tafeln zum Landschaftsschutzgebiet einen Naturlehrpfad zu realisieren. In der Begründung heißt es: „Der Lehrpfad soll allen Bürger*innen, insbesondere Kindern und Jugendlichen, die Relevanz von Wildnis in der Stadt vermitteln und Natur erlebbar machen. Die Tafeln weisen aus, dass der Wingert ein besonders schützenswertes Gebiet mit beeindruckender Artenvielfalt und einer sehr hohen bioklimatischen Bedeutung für die Stadt Bonn ist.“ Der Wingert stehe exemplarisch für die Bedeutung urbaner Grünflächen.

Bauprojekt Im Wingert scheitert

In der Sitzung der Bezirksvertretung war auch Eberhard Fischer von der Bürgerinitiative dabei, um das Naturprojekt vorzustellen. Fischer wohnt am Areal und lehrt am Institut für Integrierte Naturwissenschaften an der Universität Koblenz-Landau. Die Tafeln, die nun aufgestellt werden sollen, sowie ein pädagogisches Konzept dazu hatte eine seiner Studentinnen als Teil ihrer Masterarbeit entwickelt. Sie sollen nicht nur interessierten Bürgern, sondern auch Schulen für den Unterricht dienen und enthalten unter anderem Informationen über Fledermäuse, Moose oder Salamander. „Es liegen bereits Spendenzusagen von der Sparkasse, der Uni Koblenz-Landau und der Caritas für jeweils mindestens eine der Lehrtafeln vor“ , sagte Fischer. Somit seien drei der acht Tafeln, die circa 900 Euro kosten, bereits finanziert.