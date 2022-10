Karnevalsverein aus Bonn-Dransdorf plant nächste Session : „Wir haben die Pflicht, Mut zu machen“

Termine und Tollitäten

Der letzte Termin vor Sessionsbeginn ist der Rheinische Abend, den die GDKG am 5. November im Vereinshaus feiert. Den karnevalistischen Auftakt begeht Bonns mitgliederstärkste Gesellschaft am 19. November in der Feuerwehrhalle. Dort wird auch die Kinderprinzessin proklamiert: Dafür hatte sich im Sommer überraschend Julia Rösner beim Vorstand gemeldet. Die Neunjährige tanzt seit etwa vier Jahren in der Garde. Als Julia II. wird sie Prinz Michael I. (Zöllner) und Prinzessin Denise I. (Schade) unterstützen, die schon im vergangenen Jahr proklamiert wurden.

Im neuen Jahr darf das Trio am 7. Januar ihre Hofburg erstürmen. Für den 5. Februar sind im Festzelt auf dem Kettelerplatz der karnevalistische Gottesdienst und das Kinderkostümfest geplant. Am 12. Februar soll der Frühschoppen veranstaltet werden, am 16. Februar das RKK Tollitätentreffen und am 18. Februar geht der Zug mit anschließender Kamelleparty. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.