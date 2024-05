Umbau bei Rot-Weiß Lessenich „Wir sind auf dem Weg zu Bonns grünstem Vereinshaus“

Wer länger nicht den Sportplatz von Rot-Weiß Lessenich besucht hat, wird sich wundern: Vor dem Tor sieht es richtig ordentlich aus – und am Vereinshaus ist ein imposanter Balkon samt großer Fluchttreppe angebracht. Die Vereinsräume im Obergeschoss wurden umfangreich umgebaut und neu gestrichen. Am 14. Juni will der Verein ab 14 Uhr feiern, dass viele der lange geplanten Umbaumaßnahmen endlich fertig sind.