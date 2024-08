Neuer Stadtteil in Bonn „Wohnen ist ein höchst emotionales Gut“

Kontrollbesuch? Staatssekretär Daniel Sieveke aus dem NRW-Bauministerium lacht, wird aber sogleich wieder ernst. Immerhin hat das Land auf dem ehemaligen Gelände der Gallwitzkaserne in Duisdorf 19,1 Millionen Euro in Wohnraumförderung gesteckt. Aber er sei schon auch neugierig, wo das Geld geblieben ist. Im Rahmen der „WohneNRW-Tage“ hat eine Delegation des Ministeriums eine Rundreise zu geförderten „Vorzeige“-Projekten im Bundesland gemacht. Daher trafen am Freitag Vertreter der beiden Wohnungsbaugesellschaften Sahle und Pandion und Staatssekretär auf dem mittlerweile größtenteils bebauten Gelände zwischen Autobahn 565 und Julius-Leber-Straße zusammen.