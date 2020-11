Neue Episode des Crime-Podcasts : Bei „Akte Rheinland“ geht es um Xatar und das Gold

In der neuen Episode von „Akte Rheinland“ geht es um den Goldraub, an dem der Bonner Rapper Xatar beteiligt war. Foto: elnavegante - stock.adobe.com/Pablo Caridad

Bonn Am Donnerstag erscheint eine neue Episode des GA-Crime-Podcasts „Akte Rheinland“. Diesmal geht es um den Bonner Gangstarapper Xatar und den spektakulären Goldraub, an dem er beteiligt war und für den er im Gefängnis saß.

Was sich wie eine Szene aus einem Krimi liest, hat sich tatsächlich ereignet: am 15 Dezember 2009 auf der A81 bei Ludwigsburg. Unter den Tätern: Giwar Hajabi aus Bonn, besser bekannt als Gangstarapper Xatar. In der neuen Episode des Crime-Podcasts „Akte Rheinland“ sprechen GA-Redakteurin Anna Maria Beekes und Mitarbeiter Jonathan Kemper über den „Fall Xatar“ mit Redakteur Rajkumar Mukherjee. Er hat Xatar vor dessen Konzert im Kulturgarten in der Bonner Rheinaue interviewt und Einblicke in das Leben des Mannes gewonnen, der nicht nur mit Gangstarap Erfolge feiert, sondern auch im wahren Leben „Gangster“ war.