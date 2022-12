Zimmermann Friseure in Bonn : Glücklicher Zufall sorgt für großen Einschnitt im Friseursalon

Yvonne Zimmermann (links) und Katja Bartels führen den Familienbetrieb in vierter Generation. Foto: Benjamin Westhoff

Endenich Die Schwestern Yvonne Zimmermann und Katja Bartels führen das Friseurgeschäft der Familie in Bonn in vierter Generation. Ihr Urgroßvater zog nebenbei Zähne, der Großvater verkaufte Drogerie-Produkte. Heute läuft vieles anders als in anderen Salons.