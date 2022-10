Projekt in Dransdorf : Zukunft der alten Stadtgärtnerei beginnt mit Gezerre

Was macht die Montag Stiftung Urbane Räume?

Seit drei Jahren ist die Montag Stiftung Urbane Räume mit der Verwaltung über das Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei in Dransdorf im Gespräch. „Wir haben bereits Geld und Ressourcen investiert“, sagt Projektleiter Sascha Gajewski. Beispielsweise in eine Quartierstudie. Stiftungsziel ist nämlich, mit einer kooperativen Stadtteilentwicklung Menschen Gestaltungsräume zu eröffnen. „Wir wollen Orte schaffen, an denen Menschen zusammenkommen, voneinander lernen und ihre Zukunft selbst gestalten - vor allem in Stadtteilen, in denen so ein Ort besonders fehlt.“, so Gajewski. Partnerschaften mit kooperativen Kommunen und kreativen zivilgesellschaftlichen Initiativen und Vereinen – wie in diesem Fall dem Verein Neue Stadtgärtnerei - seien bereichernd, um das Potenzial eines Standorts zu erkennen und nutzbar zu machen. Gajewski: „Der Standort Stadtgärtnerei hat Potenzial Chancengerechtigkeit zu fördern und entspricht damit dem Stiftungsgedanken.“ Bisher sei der Austausch mit der Stadt informell gewesen, „jetzt brauchen wir eine Planungsgrundlage zum weiterzumachen und weiter Geld zu investieren“. Daher sei ein Grundsatzbeschluss wichtig. Anders als im klassischen Investorenverfahren setze die Stiftung auf ein kooperatives Modell. Der Unterschied: „Unsere Prämisse ist das Gemeinwohl, nicht die Rendite.“ Projekte werden nach dem Initialkapital-Prinzip entwickelt. Die Montag Stiftung investiert in leer stehende Gebäude und Gelände und erarbeitet mit den Stadtteilbewohnern und -akteuren neue Nutzungskonzepte, die ihren Bedürfnissen entsprechen. „In dem Prozess wächst Nachbarschaft zusammen.“ spj