Zwei Ukrainerinnen in Bonn Zwischen Dankbarkeit, Heimweh und Formularen

Die Antwort, glücklich zu sein, ist nur die halbe Wahrheit: Der Satz von Valentina (65) und Lubow (69) endet nach erneuter Eingabe in die Übersetzungsapp ihres Handys damit, dass sie glücklich sind, in Sicherheit zu sein. „Dafür sind wir Deutschland sehr dankbar“, sagen die beiden Ukrainerinnen, die bis zu den Tagen im Februar vor zwei Jahren, als ihre Heimatstädte Charkiw und Kiew in dem russischen Angriffskrieg bombardiert wurden, ein glückliches Leben in ihrer Heimat führten.