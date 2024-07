Zukunft des Kulturzentrums Zwei große Kulturveranstaltungen könnten nach Hardtberg kommen

Wie geht es in Zukunft mit dem Kulturzentrum Hardtberg an der Rochusstraße weiter? Mit dieser Frage haben sich kürzlich die Politik, die Stadt und der Verein Hardtberg Kultur bei einem Runden Tisch befasst. Der Verein hatte sich aus Sorge um den Kulturstandort Hardtberg 2022 mit einer Petition an die Stadt gewandt und darin auch formuliert, wie ein zukunftsfähiges Konstrukt aussehen könnte.