Erstes Bonner Kinderprinzessinnenpaar Zwillinge schreiben Bonner Karnevalsgeschichte

Die beiden heißen Lotte und Lina, und sie sind auch noch Zwillinge. Sie stammen aus dem Hause Bauch und waren schon mit ihrer großen Schwester als Paginnen unterwegs, als die in der Session 2018/2019 als Lilli II. mit Prinz Simon I. Röttgener Tollität war. Damals war sie neun Jahre alt, so alt wie die heutigen Prinzessinnen. Das heißt, sie haben schon eine Vorstellung davon, was sie erwartet. Auch ihre Mutter, ihre Oma, ihr Opa und ihre Patentanten waren schon Tollitäten, ihre anderen Großeltern hatten in der Session 1974/75 die Witterschlicker Jecken regiert – da wollten die Zwillinge dann auch irgendwann mal.