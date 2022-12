Schuldenanstieg in Milliardenhöhe : Haushalt der Stadt Bonn geht bis an die Schmerzgrenze

Haushalt der Stadt Bonn geht bis an die Schmerzgrenze

Schuldenanstieg in Milliardenhöhe

Bonns Stadtkämmerin Margarete Heidler hat den Doppelhaushalt am Donnerstagabend in den Stadtrat eingebracht. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Stadtkämmerin Margarete Heidler bringt den Doppelhaushalt in den Stadtrat ein. Die Gesamtverschuldung wird bis 2027 voraussichtlich um 1,3 Milliarden Euro ansteigen. Steuererhöhungen sind aber nicht vorgesehen.

Der Haushaltsplanentwurf der Stadt für die kommenden beiden Jahre sieht keine Erhöhungen von Grund- und Gewerbesteuern für die Bonnerinnen und Bonner vor. Dass sowohl Stadtkämmerin Margarete Heidler als auch Oberbürgermeisterin Katja Dörner bei der Einbringung des Doppelhaushalts 2023/2024 in den Stadtrat am Donnerstagabend dennoch keine Freudensprünge machten, dafür hatten sie ihre Gründe.

Krisenkosten kann die Stadt isolieren

Unterm Strich nämlich wird die Gesamtverschuldung der Stadt nach Prognosen der Kämmerei von erwartbaren 2,38 Milliarden Euro in diesem Jahr bis zum Jahr 2027 auf knapp 3,7 Milliarden Euro ansteigen. Dass Heidler trotzdem von einem genehmigungsfähigen Haushalt ohne Sparauflagen vonseiten der Kölner Bezirksregierung ausgeht (Stichwort: Haushaltssicherungskonzept), hängt nur damit zusammen, dass die Stadt aufgrund der immer noch andauernden Corona-Pandemie und der Folgen durch den Krieg in der Ukraine einen erheblichen Teil ihrer finanziellen Last isolieren kann. „Der Kernhaushalt der Bundesstadt Bonn ist nur durch die Bilanzierungshilfe des Landes genehmigungsfähig“, machte Heidler klar.