Doppelhaushalt 2023/24 wird im September eingebracht : Stadt Bonn fehlen bis zu 100 Millionen Euro

Wie viel in den nächsten Jahren noch in marode Gebäude der Stadt Bonn wie in das Stadthaus investiert werden kann, muss sich aufgrund der desolaten Haushaltslage noch zeigen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt Bonn rechnet in den nächsten beiden Jahren mit einem Haushaltsdefizit von rund 100 Millionen Euro. Die Ursachen sind vielfältig, es muss drastisch gespart werden. Dafür gibt es keine Denkverbote, sagt Stadtkämmerin Margarete Heidler.

Mit einem Defizit von bis zu 100 Millionen Euro rechnet offenbar die Stadt Bonn in den kommenden Haushaltsjahren 2023/24. Das teilten Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) und Stadtkämmerin Margarete Heidler am Nachmittag in einer internen Runde den Spitzen der Ratsfraktionen per Videokonferenz mit. Am Abend informierte die Verwaltung die Öffentlichkeit per Pressemitteilung über die düsteren Aussichten für die Stadt. Allerdings machte sie darin keine Angaben zur Höhe des Defizits. Erst im Mai hatte die Bezirksregierung Köln die Stadt Bonn aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK) entlassen.