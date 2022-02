„Jeremie Project Congo“ : Hilfe für Kinder in Kongo wird von Bonn aus organisiert

Tabea Riziki übergibt Tennisbälle an Kinder in Kongo, die sie mit ihrem Hilfsprojekt begleitet. Foto: Privat

Kongo/Bonn Tabea Riziki hat 2017 als Chirurgin in der Demokratischen Republik Kongo gearbeitet. Dort hat sie auch ihren Mann kennengelernt und mit ihm ein Hilfsprojekt für Kinder und Familien gegründet. Mittlerweile leben die beiden in Bonn und koordinieren von hier aus.



Wer in Deutschland ins Krankenhaus kommt, ist abgesichert: Es gibt eine Pflicht zur Krankenversicherung. Wer in der Demokratischen Republik Kongo ins Krankenhaus kommt, bleibt dort, bis die Rechnung bezahlt ist. Versicherungen gibt es kaum. Bis eine Familie oder eine Dorfgemeinschaft genug gesammelt hat, kann es mitunter Wochen oder Monate dauern. „In dieser Zeit wohnen die Leute und auch Kinder im Krankenhaus, sie dürfen nicht gehen, werden aber auch nicht vom Krankenhaus mit Essen versorgt, sondern täglich von ihren Familien. Betten gibt es für sie oft nicht. Kinder, die über drei Monate in der Schule fehlen, verlieren ihren Schulplatz und verpassen richtig viel“, erzählt Tabea Riziki, die als Chirurgin 2017 im Kongo gearbeitet und dort ihren Mann kennengelernt hat. Mittlerweile leben die beiden in Bonn und koordinieren ihr Projekt von hier aus.

Zusammen mit ihrem Mann Patrick, der aus Bukavu, einer Großstadt im Ost-Kongo, stammt, gründete Riziki ihre Hilfsorganisation „Jeremie Project Congo“ – Jeremie nach einem der Kinder, die sie behandelt haben. „Wir haben die Schul- und die Krankenhauskosten bezahlt, daraus ist alles entstanden. In vier Jahren haben wir knapp 90 Kinder in unser Patenschaftssystem aufgenommen, wir besuchen sie mindestens einmal im Jahr, sie bekommen eine Schuluniform und Material“, berichtet Riziki. Die Patenschaften vermitteln übrigens einheimische Helfer, „denn die können am besten einschätzen, wer wirklich bedürftig ist.“

Ausbildungszentrum für Frauen gegründet

Doch nicht nur die Kinder leben in oft prekären Verhältnissen. „Viele Eltern verdienen weniger als 1,50 Dollar am Tag, sie arbeiten ziemlich hart, etwa in einer Kobaltmine, manche erhalten als Lohn gerade mal einen Apfel und eine Banane“, so Riziki. „Deshalb haben wir ein Ausbildungszentrum gegründet, in dem vor allem Frauen nähen lernen können und Kenntnisse am PC oder in Englisch erwerben. Auf die Frage einer Teilnehmerin hin, wie es danach mit den Frauen weitergehen soll, haben wir beschlossen, eine Nähfabrik aufzubauen, um die Frauen dort zu beschäftigen. Diese Fabrik gibt es noch nicht, wir sind dafür auf Spenden angewiesen.“

Ein weiteres Problem: Die Kinderbetreuung. „Viele Kinder spielen neben den Feldern oder einfach auf der Straße, wo ihre Mütter arbeiten, aber das ist gefährlich, sie brauchen einen sicheren Platz. Spielplätze gibt es kaum und viele kosten Eintritt, deshalb bauen wir derzeit einen. Wir haben einen Basketballplatz errichtet, auf dem bereits 160 Kinder trainieren können. Viele Kinder und Erwachsene haben noch nie eine Tischtennisplatte geschweige denn eine Rutsche oder Schaukel gesehen“, erklärt Patrick Riziki, der über eine befreundete Bonner Professorin nach Bonn gekommen ist und hier am Pharmazeutischen Institut seinen PhD macht.

13 Mitarbeiter engagieren sich im Kongo für das Projekt

In Kongo arbeitete er unter anderem mit Denis Mukwege, dem Friedensnobelpreisträger von 2018 zusammen, der sich als Gynäkologe sehr für Frauenrechte einsetzt und Frauen hilft, die Vergewaltigungen zum Opfer gefallen sind, die im Kongo noch immer als Kriegswaffe eingesetzt werden. Solange er forscht und schreibt, lebt er mit seiner Frau und de er gemeinsamen Tochter in Bonn und fühlt sich sehr wohl. „Bonn ist sehr international und ich kann Englisch, Deutsch und Französisch sprechen, die Stadt ist weltoffen.“ Tabea Riziki ergänzt: „Auch mit Kind ist es toll, überall grün und mit Spielplätzen“.

Regelmäßig fliegen sie in den Kongo zu ihren 13 Mitarbeitern, die sich zum Teil als Freiwillige engagieren. „Ehrenamt kann sich dort kaum jemand leisten, denn in der Zeit verdient man nichts. Für unsere Leute vor Ort brauchen wir 2500 Dollar im Monat, sind auf Spenden angewiesen. Langfristig wollen wir dort als Ärzte helfen. Wir können uns gut vorstellen, zukünftig mal hier, mal dort zu leben, als internationale Familie ist das praktisch“, so Riziki. „Wir haben den Wunsch, in dieses Land zu investieren.“ – „Klar ist es toll, hier eine Ausbildung zu bekommen, aber ich möchte danach zurückgehen und meinen Leuten helfen.“